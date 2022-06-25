Современная либеральная демократия на западе не способна сформировать какой-то тип сильной власти, поэтому "анархия - более вероятное будущее для Запада, чем диктатура".

Такое мнение высказал известный специалист по бизнес-менеджменту Мирза Шеназ в своей колонке для Financial Times.

Он считает, что сейчас на западе невозможен "Новый курс" Франклина Рузвельта или "Новая экономика" Рональда Рейгана. В США на это не способны ни республиканцы, ни демократы, поэтому страхи перед угрозой тирании необоснованы. Картина будущего более ориентирована на фрагментацию и хаос.

"Недостаток управления усугубляется большим числом людей, которые не признают, скажем, законность президента Джо Байдена или не доверяют рекомендациям общественного здравоохранения. Чтобы понять, насколько неадекватны некоторые избиратели, подумайте о том, что треть или больше американцев готовы к выходу своего штата из Союза. Даже если это кабинетный блеф, штаты с таким влиянием, как Флорида и Техас, все больше и больше склоняются к федерализации", - пишет аналитик.

В историческом прошлом США было четыре убийства президента и гражданская война, но ни одного диктатора, напоминает Шеназ.

Ранее СМИ сообщали, что США не удается расширить антироссийскую коалицию, в противовес Западу может развиться БРИКС.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.