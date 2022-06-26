Вечером в субботу, 25 июня, российские Telegram-каналы распространили кадры, на которых, как утверждается, кортеж президента Владимира Путина приезжает в Кремль около 23:00.

В сети обсуждают, что обычно такие ночные приезды "к чему-то важному". Однако никакой официальной информации по этому поводу нет.

На опубликованном ролике видно кортеж, который на большой скорости следует по направлению к Кремлю.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг предположение, что президент РФ прибыл вечером в Кремль, чтобы сделать некое экстренное заявление, сообщили российские СМИ.

Напомним, 25 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. На ней Лукашенко назвал ограничение Литвой транзита в Калининград "объявлением войны".

Также он попросил президента РФ помочь с "зеркальным ответом на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Беларуси". Путин, однако, сказал, что, по его мнению, в зеркальном ответе сейчас нет необходимости.

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