Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что полное вытеснение российских войск из Украины является "реалистичным". Об этом она сказала в интервью на радио BBC в Великобритании.

"Все территории Украины, которые были захвачены Россией, незаконно оккупированы. И, в конечном счете, россиян нужно вытеснить со всей этой территории", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, считает ли правительство Британии, что Россия может быть вытеснена со всей территории Украины в обозримые сроки, она ответила:

"Это реалистично, и именно поэтому мы поставляем дополнительные летальные средства".

Напомним, Британия выделила Украине дополнительно $1,3 млрд военной поддержки.

Ранее МИД Британии заявляло, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".