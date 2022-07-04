Советник главы МВД Виктор Андрусив в комментарии "Стране" отреагировал на сегодняшнюю публикацию журнала Der Spiegel о том, что новой российской тактикой может стать бомбардировка жилых кварталов Киева.

По его словам, данная тактика не является новой для украинской стороны, так как Россия обстреливает жилые районы фактически на протяжении всей войны.

"Очень странное заявление Der Spiegel. На самом деле это (обстрелы - Ред.) происходили всю войну. Но нужно понимать одну важную вещь: россияне не могут использовать сразу большое количество ракет и осуществлять бомбардировку, потому что у нас все-таки есть ПВО. Так что их самолеты не могут просто прилететь в Киев и начать бомбить. Тем не менее, они это делали и стреляли по жилым домам", — говорит советник главы МВД.

В то же время Андрусив отмечает, что сейчас россияне вряд ли смогут нарастить масштаб дальнобойного обстрела.

"Но я также напомню, как оккупанты бомбили Чернигов, Сумы и Ахтырку с самолетов авиабомбами. Здесь возникает вопрос масштаба, а также возможности нашего ПВО, с которым у нас, к сожалению, есть проблемы. Но будем надеяться, что заявление Байдена о поставке норвежских ПВО реализуется в ближайшее время", — сообщает советник главы МВД.

Кроме того, Андрусив считает, что подобная тактика России только ускоряет передачу Украине необходимого вооружения.

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