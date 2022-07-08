В районе белорусского аэродрома "Зябровка", который контролируют российские военные, наблюдается увеличение количества военной техники.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский гаюн".

На спутниковых снимках виден дивизион из 10 единиц ЗРК С-400 "Триумф", две единицы зенитного комплекса "Панцирь-С1", а также радары и радиолокаторы подсветки и наводки.

Напомним, Беларусь передала под полный контроль РФ военный аэродром Зябровка недалеко от Гомеля. Кроме того, Беларусь также готовится получить от РФ собственный комплекс "Искандер". Он будет размещаться на территории воинской части 465-й ракетной бригады сухопутных сил Беларуси в городе Осиповичи.

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