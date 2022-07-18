В Верховную Раду поступило представление премьер-министра о назначении нового министра социальной политики.

Об этом сообщает представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Как мы уже сообщали, новым министром планируют назначить Оксану Жолнович, которая сейчас занимается социальными вопросами в Офисе президента.

Также она практикующий адвокат в сфере трудового, гражданского, семейного и административного права, а также член и основатель ряда общественных организаций и политической партии "Сила Людей".

Сегодня Рада уволила с этой должности Марину Лазебную.

Как сообщил "Стране" экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, назначение нового министра произойдет на следующем пленарном заседании Верховной Рады, то есть завтра.

Напомним, что Марина Лазебная сама подала в отставку несколько дней назад.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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