В ночь с 18 на 19 июля американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что вчерашняя встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с руководством восточной группировки российских войск свидетельствует о том, что Кремль не будет сосредотачиваться на захвате Славянска на данном этапе кампании, а вместо этого отдаст приоритет попыткам овладеть Северском и Бахмутом.

Об этом говорится в отчете на сайте организации.

Так, вчера российские войска провели серию наземных атак восточнее Северска и южнее Бахмута. Россияне также активизировали усилия по наступлению на Авдеевку и провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Донецк-Авдеевка.

В ГУР заявили, что в Харьковской области украинские силы провели ограниченное локальное контрнаступление, в результате которого из Дементиевки была вытеснена "крупная часть" российских войск.

Также, как отмечает Институт, российские телеграм-каналы пишут, что украинские силы наращивают группировки сил и средств вблизи линии соприкосновения на николаевско-криворожском направлении в рамках подготовки к наступлению на Херсонскую область.

Напомним, несколько дней назад Институт изучения войны сообщил, что Россия завершает свою оперативную паузу и возобновляет наступление на Донбассе.

Также мы писали о том, что в Минобороны РФ назвали имя командующего войсками России на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.