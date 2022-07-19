Украина вернула тела еще 45 павших воинов в рамках очередной операции по передаче тел погибших военных. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Павших воинов передадут семьям для достойного погребения.

Спустя некоторое время обмен подтвердили и в России. Там уточнили, что он прошёл в Запорожской области по формуле "45 на 45". Об этом РИА Новости сообщил член подконтрольной России "администрации" региона Владимир Рогов.

Напомним, первый раз российские оккупанты передали тела украинских героев, погибших на "Азовстали", 4 июня. Обмен произошел на линии фронта в Запорожской области в формате 160 на 160.

15 июня в Киев привезли тела еще 64 погибших украинских защитников из "Азовстали".

28 июня удалось вернуть тела еще 46 павших воинов. Отмечается, что часть из возвращенных защитников – защитники Мариуполя Донецкой области.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.