Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал лидеров западных стран не допускать "гибкости Киссинджера".

Призыв появился в Твиттере советника.

"Гибкость Киссинджера - сражаться с мифическим драконом, когда настоящий уже напал. РФ хочет поглотить другую страну, уничтожив целую нацию. Как можно допустить такую "гибкость"? Если западные лидеры уступят тиранам, мир вернется в кровавые темные века", - написал он в Твиттере.

Ранее сегодня бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что для разрядки отношений между США и Китаем, а также между ЕС и РФ нужна "никсоновская гибкость".

А в мае опытный политик заявлял, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.