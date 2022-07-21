США не допустят, чтобы аннексия украинских территорий осталась для России безнаказанной.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

Так он прокомментировал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что "географические задачи российской "спецоперации" теперь не ограничиваются только "ДНР" и "ЛНР".

Лавров заявил, что "если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации на Украине отодвинутся еще дальше".

А следом за Лавровым и спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия присоединит захваченные территории Украины, "если США не угомонятся".

Хотя Владимир Путин еще в начале июня прямым текстом заявлял, что Россия будет расширять свою территорию.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.