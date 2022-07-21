В США обещают не оставить Россию без наказания в случае новой аннексии украинских территорий
США не допустят, чтобы аннексия украинских территорий осталась для России безнаказанной.
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.
Так он прокомментировал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что "географические задачи российской "спецоперации" теперь не ограничиваются только "ДНР" и "ЛНР".
Лавров заявил, что "если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации на Украине отодвинутся еще дальше".
А следом за Лавровым и спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия присоединит захваченные территории Украины, "если США не угомонятся".
Хотя Владимир Путин еще в начале июня прямым текстом заявлял, что Россия будет расширять свою территорию.
Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.