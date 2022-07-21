Несколько сенаторов США подписали письмо, в котором призвали Пентагон предоставить Украине современные истребители.

Документ публикует Fox News.

Письмо подписали сенаторы Темми Дакворт, Роджер Викер, Ричард Блюменталь, Роберт Портман и Линдси Грэм. Все они из разных партий.

Послание направлено министру обороны Ллойду Остину и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли.

Телеканал приводит высказанное вчера мнение начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна, который поддержал обучение украинских пилотов управлению натовскими самолётами. И сказал, что США и их союзники обязаны "быть готовы передавать им свои умения".

Также он допустил передачу Украине военных самолётов, но не уточнил, каких именно.

Напомним, что США начали обучать украинских пилотов полетам на современных американских истребителях.

Также появилась информация, что Украина может получить от Словакии истребители МиГ-29 и танки.

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