Дмитрий Песков, Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что позитивно оценивает разблокировку транзита в Калининград.

Об этом пишут российские СМИ.

"Сами европейцы поняли, насколько для России это жизненно важно и насколько неприменимо их решение в контексте Калининграда", - сказал Песков.

Он также добавил, что некоторые вопросы еще остаются, несмотря на решение кризисной ситуации.

"Все это было достигнуто в процессе диалога, разъяснения. Безусловно, предстоит еще немалая работа, потому что там все равно определенные вопросы остаются. Но сейчас кризисная ситуация разблокирована. Это позитивный факт", - заявил Песков.

Напомним, 18 июня Вильнюс остановил транзит в Калининградскую область товаров, подпавших под санкции Евросоюза. В их числе назывались стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие категории. В целом порядка 50% всего объема перевозок.

13 июля Еврокомиссия разрешила Москве провозить в Калининград попавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны. При этом ЕС и Россия напрямую не обсуждали вопрос отмены блокады Калининграда, Литве дополнительные пояснения по теме санкций не направлялись.

После того, как Литва согласилась выполнять новые правила Евросоюза по транзиту в Калининград, чтобы "не раскалывать единство", 26 июля прибыл первый поезд с цементом.

В Вильнюсе также сообщили, что возобновили транзит подсанкционных российских грузов в Калининградскую область через свою территорию. Разрешено перевозить товары, которые, являются необходимыми в Калининградской области.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации Европейской комиссии сняли более 80% ограничений по транзиту в Калининград.