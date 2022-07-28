В Ростове 46-летний мужчина зарезал своего 37-летнего товарища после обсуждения текущей ситуации в мире.

Об этом сообщают российские издания.

Инцидент произошел после того, как собеседники, выпив, заспорили о политической ситуации в мире, в том числе в Украине.

Один из них схватил со стола нож и вонзил в грудь приятеля. Пострадавший скончался на месте.

Ранее мы писали, что в Польше украинец с пьяным иностранцем напали с ножом на украинок. Одна девушка скончалась.

Также "Страна" сообщала, что житель Иркутской области убил сестру после того, как она отказалась от участия в шествии "Бессмертный полк".

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.