Медик из 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая рассказала, что подразделения 56-й бригады, которая сейчас воюет в Донецкой области, повторяет судьбу 57-й бригады, которая в конце июня отступила из Северодонецка из-за разрушенного на 90% города.

"Пока все радостно носятся с новостями о Крыме, 56 бригада повторяет судьбу 57 в Северодонецке", - пишет Корницкая в Facebook.

Она, в частности, указала на проблемы с точностью ударов украинской артиллерии, заявив, что "в случае 56 бригады артиллерия скорее проклятие, чем прикрытие".

"+/- пару км - офигенный результат оказывается... Пехота гибнет пачками", - пишет она.

По ее словам, противник атакует передовые позиции украинской армии "не стесняясь" на фоне проблем с артподдержкой.

Отметим, подразделения 56-й бригады воюют сейчас в Песках под Донецком. Ранее о "шести днях ада в Песках" писал украинский доброволец Сергей Гнездилов.

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Напомним, 20 июня Воздушное командование "Юг" сообщило о гибели четырех офицеров Одесской зенитно-ракетной бригады. В Киевской и Харьковской областях провели в последний путь: подполковника Сергея Мазина, капитана Алексея Губина, старшего лейтенанта Никиту Гапича, лейтенанта Андрея Босюкова.

Сообщается, что они погибли, "выполняя боевую задачу".

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