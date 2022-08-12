В Москве разносят по почтовым ящикам листовки с призывом вступать в "резервный батальон города" на военную службу по контракту сроком 6-12 месяцев.

Фото листовок публикуют в соцсетях и местных пабликах.

Призывникам обещают от 200 тысяч рублей в месяц зарплаты (около 120 тыс. грн в месяц), выслугу месяц за три и удостоверение участника боевых действий.

Требования к призывникам достаточно мягкие, набирают людей 18-55 лет без судимостей.





Напомним, ранее мы писали о том, что по всей России формируются добровольческие батальоны для отправки на войну в Украине. Известно, что далеко не всегда требуется соответствующий военный опыт. Достаточно желания и здоровья.

Также "Страна" рассказывала о том, что жителям захваченного Мариуполя рассылают смс с рекламой военной службы за 300 000 рублей в месяц.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.