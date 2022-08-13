Кремль стремится мобилизовать промышленность для поддержки длительных военных действий в Украине.

Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечает американские аналитики, Главное управление военной разведки Украины (ГУР) сообщило, что Кремль инициировал "производственную мобилизацию" оборонных предприятий в начале августа, запретив некоторым сотрудникам и всему руководству российского государственного промышленного конгломерата Ростех брать отпуска.

В ГУР добавили, что Военно-промышленная комиссия РФ под председательством президента РФ Владимира Путина готовится к началу сентября изменить программу гособоронзаказа, чтобы увеличить расходы на 600-700 млрд рублей (примерно на 10 млрд долларов).

Российское издание "Ура" также сообщило, что 12 августа министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, посетил завод "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков в России и производителя основных боевых танков Т-72.

Ранее ISW сообщал, что Кремль проводит мобилизацию российской экономики, предложив 30 июня в Государственную Думу РФ поправку к федеральным законам по вопросам снабжения Вооруженных Сил. Поправка обязывает российские предприятия, независимо от формы собственности, выполнять российские военные заказы и позволяет Кремлю изменять условия труда сотрудников. Путин подписал поправку 14 июля, то есть Кремль продолжит принимать дополнительные меры для расширения прямого контроля Кремля над операциями военно-промышленного комплекса России, заключает ISW.

Также Bloomberg писал, что Турция помешала Западу изолировать российскую экономику, но война Путина отбросила его экономику за квартал на четыре года назад.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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