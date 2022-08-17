Действия ООН по изоляции России ослабевают почти шесть месяцев войны с Украиной. Западные дипломаты признают, что сейчас ООН может мало что сделать, кроме организации встреч.

Об этом пишет Reuters.

"Поскольку война затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию", - сказал директор ООН в независимой Международной кризисной группе Ричард Гоуэн.

Рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы, говорят дипломаты и наблюдатели.

"Поддержка будет ослабевать, потому что мартовские резолюции представляют собой высшую отметку; и нет желания предпринимать дальнейшие действия, если только не будут пересечены красные линии", — сказал высокопоставленный азиатский дипломат на условиях анонимности.

Некоторые дипломаты предположили, что такими красными линиями могут быть ядерная или химическая атака, массовые жертвы среди гражданского населения или аннексия территории Украины.

Африканский дипломат заявил изданию, что сейчас больше озадачивает идея "о том, что подобный конфликт, по сути, поощряется к продолжению на неопределенный срок".

В данный момент Украина обратилась с призывом исключить Россию из ООН. Но для беспрецедентного шага требуется рекомендация Совета Безопасности, которая может быть заблокирована Россией, а затем голосование в Генеральной Ассамблее.

Другим вариантом может быть отзыв полномочий представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства членов Генеральной Ассамблеи, пишет Reuters.

Как писала "Страна", на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш посетит Львов и Одессу. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним, в ООН прогнозируют нищету десяткам миллионам людей из-за вторжения России в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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