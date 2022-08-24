В Запорожской области в результате подрыва авто погиб назначенный РФ "глава Михайловки"
В Запорожской области взорвали автомобиль, в котором находился назначенный россиянами "глава Михайловки" Иван Сушко.
Об этом сообщил "глава Запорожской ВГА" Владимир Рогов.
По его данным, из-за взрыва Сушко был ранен. Его в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Ранее сообщалось, что в Херсоне сообщили о попытке покушения на "чиновника" оккупантов.
Также писали, что в оккупированном Старобельске партизаны взорвали машину начальника местного "МРЭО". У него зафиксировали ожоги 90% тела.
Кроме того, сообщали, что о покушении на "мэра" оккупированного Мариуполя.
Тем временем, война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.
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