В Запорожской области взорвали автомобиль, в котором находился назначенный россиянами "глава Михайловки" Иван Сушко.

Об этом сообщил "глава Запорожской ВГА" Владимир Рогов.

По его данным, из-за взрыва Сушко был ранен. Его в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в Херсоне сообщили о попытке покушения на "чиновника" оккупантов.

Также писали, что в оккупированном Старобельске партизаны взорвали машину начальника местного "МРЭО". У него зафиксировали ожоги 90% тела.

Кроме того, сообщали, что о покушении на "мэра" оккупированного Мариуполя.

Тем временем, война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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