Американские дипломаты не станут покидать Киев, несмотря на предупреждения США, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни.

Об этом сообщили в Госдепе, сообщает CNN.

"Госдепартамент США не планирует каких-либо немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, несмотря на опасения по поводу того, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по Украине в ближайшие дни", - пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

По словам представителя Госдепа, дипломаты планируют приять дополнительные меры предосторожности, однако столицу Украины они покидать не собираются.

Напомним, в Офисе президента опасаются, что Россия может нанести удары по Киеву в День независимости.

Также мы писали, что в разведке США считают, что РФ планирует ударить по инфраструктуре и гособъектам Украины в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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