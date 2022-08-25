В захваченном россиянами Мариуполе сильное задымление из-за пожаров. Дым виден уже и на подъездах к городу. Видео публикуют местные паблики.

По словам советника мэра города Петра Андрющенко, сегодня в Мариуполе горят жилые дома, но оккупационные "власти" не реагируют.

"Прямо сейчас пожар в Левобережном районе продолжает распространяться. Он охватил дома мариупольцев", - пишет мэрия в Telegram.

Отмечается, что коллаборанты и оккупанты не делают ничего, чтобы потушить огонь, поэтому площадь пожара увеличивается.

"Уцелевшие квартиры превращаются в руины и уже не из-за обстрела российских оккупантов, а из-за небрежности "русского мира", - говорится в сообщении.

Андрющенко в Telegram уточнил, что горят дома, здание школы № 69 и пожар расползается по микрорайону Восточный.

"Пожарных - ни одного. Оккупационные власти типично не реагируют", - пишет он в Telegram.

Андрющенко призвал оккупантов снять МЧС с пропагандистских роликов и отправить на тушение пожара. Также по его данным, "мэра Мариуполя" Константина Иващенко нет в городе.

Несколько дней назад российские телеграм-каналы сообщали о покушении на него. Взрывное устройство было заложено на въезде в зоопарк и сработало в момент подъезда "чиновника". Иващенко не пострадал.

Также в Мариуполе оккупанты сносят многоэтажные дома, которые не подлежат восстановлению.

Ранее "Страна" писала, что очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную территорию. По словам волонтера Александра Ярошенко, эвакуация людей идет через Васильевку Запорожской области, где можно простоять в очереди до пяти дней. Это один из факторов, почему многие отказываются выезжать из Мариуполя, считает он.

Тем временем война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.