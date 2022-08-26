Американский банковский гигант Citigroup начал сворачивать свой бизнес в России. В этом квартале компания начнет завершение операций по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов "Ситибанка".

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В банке заявляют, что закрытие затронет около 2300 из 3000 сотрудников "Ситибанка" в России в 15 филиалах.

О планах продать бизнес в РФ и ряде других стран в Citigroup заявляли еще в апреле 2021 года.

Решение связано с тем, что кредитование в России сопряжено с высокими рисками, и страна может пережить серьезный экономический спад из-за экономических санкций, пишет WSJ.

В конце второго квартала активы банка в РФ составили 8,4 млрд долларов по сравнению с 9,8 млрд долларов на конец 2021 года.

Напомним, это не единственный пример ухода крупных компаний с рынка России с начала полномасштабного вторжения. Недавно мы писали, что производитель чая Lipton к концу года прекратит работу в России. Ранее производители Baileys, Captain Morgan и другого алкоголя заявили, что хотят за полгода покинуть рынок РФ. Также шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional заявил о своем уходе из России.

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