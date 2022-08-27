В Москве подожгли автомобиль замначальника управления Генштаба РФ Евгения Секретарева. BMW X6 высокопоставленного чиновника, отвечающего за военную цензуру, стоял во дворе на Ленинградском шоссе.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, по подозрению в поджоге уже задержали женщину. Она якобы облила автомобиль бензином из канистры и подожгла.

Ранее мы рассказывали, как в Москве россиянин зарезал ножом своего собутыльника из-за его проукраинских взглядов.

Также мы сообщали, что в Подмосковье взорвали джип с дочерью Александра Дугина Дарьей. В подрыве подозревают гражданку Украины.

Между тем война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.