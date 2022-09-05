В Виннице во второй половине дня 5 сентября были слышны взрывы. Губернатор Сергей Борзов сообщил, что в области работает ПВО.

Он призвал винничан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

На данный момент воздушная тревога охватывает несколько юго-западных областей Украины.

Напомним, что последний раз Винницкая область подвергалась обстрелам в августе на день ВВС.

Самый известный обстрел Винницы произошел 14 июля, когда ракеты упали рядом с Домом профсоюзов в центре города. По последним данным, количество погибших составило 28 человек.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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