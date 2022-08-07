В Винницкой области прилеты российских ракет пришлись по военным объектам, есть пострадавшие.

Об этом пишет в Facebook командование Военно-воздушных сил ВСУ.

Также в сообщении командования говорится, что выясняются причины сбоя системы оповещения про ракетную угрозу.

Ранее мы писали, что скончались еще двое пострадавших в результате ракетного удара по центру Винницы в середине июля. Таким образом общее число погибших возросло до 28 человек. Тем временем еще два человека находятся на лечении за границей в тяжелом состоянии, а жизни еще 20 пострадавших ничего не угрожает.

Напомним, удар по центру Винницы был нанесен крылатыми ракетами "Калибр" 14 июля. По словам мэра, убытки в результате удара по Виннице составили около 240 млн грн, не учитывая Дом офицеров и Дом быта.

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