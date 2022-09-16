В ближайшее время на заседание парламента планируют вынести вопрос о назначении главы СБУ. Одним из главных кандидатов на должность помимо нынешнего и.о. главы Службы безопасности Украины Василия Малюка является замглавы Офиса президента Роман Машовец.

Об этом сообщают источники "Страны".

"Вопрос о назначении главы СБУ хотят вынести в ближайшее время на заседание парламента. Одна из самых популярных кандидатур, которая на слуху — Роман Машовец, куратор силового блока в Офисе президента. Однако и кандидатуру Малюка никто не списал со счетов, потому что он человек системный, у которого также есть авторитет, и у руководства есть желание сохранить его в системе", — сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Ивана Баканова.

Мы писали о том, что Зеленский дал понять, что отстранил Баканова после задержания экс-главы СБУ Крыма Кулинича. Его, напомним, задержали по подозрению в госизмене. Кулинич был очень близок к Баканову и на момент задержания был его помощником.

Исполнять обязанности главы СБУ Зеленский назначил Василия Малюка. "Страна" писала о том, что о нем известно.

После этого, 19 июля, парламент уволил Баканова с должности главы СБУ.