РФ прощупывает, какие "силы природы или урбанизации" могут помочь им — Гуменюк
Ракетные удары по гидтротехническим сооружениям Кривого Рога могут быть направлены против наступления ВСУ.
Об этом заявила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"Враг пытается выяснить, какие силы природы или урбанизации могут помочь им", - сказала на брифинге Гуменюк.
По ее мнению, атака врага по объектам критической инфраструктуры - это очередной этап ведения ими боевых действий. Оккупанты совершали атаки на тепловые станции, подстанции, нефтяные хранилища.
Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне нанесли удар по дамбе в Кривом Роге, чтобы поднявшаяся вода в реке Ингулец смыла украинские переправы, которые ВСУ наводят для наступления в Херсонской области.
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