Ракетные удары по гидтротехническим сооружениям Кривого Рога могут быть направлены против наступления ВСУ.

Об этом заявила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг пытается выяснить, какие силы природы или урбанизации могут помочь им", - сказала на брифинге Гуменюк.

По ее мнению, атака врага по объектам критической инфраструктуры - это очередной этап ведения ими боевых действий. Оккупанты совершали атаки на тепловые станции, подстанции, нефтяные хранилища.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне нанесли удар по дамбе в Кривом Роге, чтобы поднявшаяся вода в реке Ингулец смыла украинские переправы, которые ВСУ наводят для наступления в Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.