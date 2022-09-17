Один из кардиналов Ватикана Конрад Краевский попал под обстрел в Украине во время раздачи гуманитарной помощи.

Об этом пишут "Новости Ватикана".

"Они встретили людей и выгрузили продукты, но на втором из запланированных этапов случилось так, что группа попала под обстрелы, и кардиналу вместе с остальными пришлось спасаться самому", - говорится в сообщении.

"Впервые в жизни я не знал, куда бежать… потому что бежать мало, надо знать, куда", - заявил кардинал изданию.

Где именно произошел инцидент - не сообщается. У кардинала в маршруте были указаны три пункта - Одесса, Запорожье, Харьков.

"То есть, если речь о "втором этапе", местом обстрела может быть Запорожская область", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что съемочная группа российского телеканала попала под обстрел в Запорожской области. "Помню, как меня вытащили, помню, как горела машина. Потом стреляли в воздух. Видимо был беспилотник. Все живы", - заявил корреспондент "ТВ Центр" Никита Васильев.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.