Превышена норма содержания некоторых веществ в реке Ингулец.

Об этом сообщает Госэкоинспепкция Украины.

По информации ГЭИ, было отобрано 2 пробы поверхностных вод в разных местах - выше и ниже плотины по течению. Выше плотины зафиксировано превышение норматива предельно допустимых концентраций по железу в 1,2 раза. Ниже плотины - превышение норматива по аммонийному азоту в 2,5 раза и общему в 3 раза.

Отдельно отмечается, что по хлоридам, нитритам и фосфатам превышений не зафиксировано.

Аварийные работы по ремонту поврежденной плотины Карачуновского водохранилища продолжаются, их завершение планируется в конце дня, говорится в отчете об исследованиях.

Напомним, вода в реке Ингулец покраснела после подтопления, которое произошло из-за удара по дамбе в Кривом Роге.

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