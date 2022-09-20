20 сентября состоялась операция по передаче тел погибших военных, в рамках которой Украина вернула тела еще 25 своих защитников.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Ведомство уточняет, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины.

Как писала "Страна", Россия потеряла в войне в Украине уже более 52 тысяч военнослужащих.

Также по данным британской разведки, войска РФ за последние дни могли потерять в Украине не менее 4 самолетов.

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и РФ достигли договоренности об обмене 200 военнопленных.

Напомним, война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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