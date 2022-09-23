Парламентские фракции договорились принять бюджет на следующий год максимально оперативно.

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире национального телемарафона.

"Существует джентльменская договоренность фракций - оппозиции и монобольшинства, что не будет потока предложений, которые всегда поступали тысячами в бюджет. Будут взвешенные несколько десятков от каждой фракции. Возможно, всего несколько сотен предложений, которые профильный комитет и правительство смогут максимально оперативно проработать, чтобы выйти на соответствующие даты", - заявил он.

Напомним, что каждая вторая гривна в проекте бюджета-2023 пойдет на войну.

Также в бюджете-2023 прописан акциз на импортное топливо и 87 миллионов на регулирование азартных игр.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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