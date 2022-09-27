В России пользователи Microsoft массово сообщают о проблемах, при которых операционная система Windows 10 не обновляется до Windows 11.

Об этом пишут российские СМИ.

При попытке скачать и установить обновление через Центр обновления Windows операционная система предлагает перейти на официальный сайт компании.

А на сайте при попытке скачать специальную программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера, скачивания не происходит.

При этом официальных разъяснений компании Microsoft пока нет.

Напомним, еще в июне Microsoft запретила скачивание последних версий Windows в России.

Однако полностью Microsoft не уйдет из России вопреки просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

В компании заявили, что Microsoft "помнит о моральной ответственности" за гражданских лиц, несмотря на то, что Microsoft вошел в список компаний, которые в России хотят национализировать.

Тем временем война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.