Сообщество "Оргия на Щекавице когда е@@нет" заблокировали в Telegram "для удаления всего порнографического контента".

Сейчас в сообществе осталось лишь несколько постов и ссылка на закрытый чат для обсуждений.

Напомним, оргия на киевской горе Щекавица стала локальным мемом украинского фейсбука. Пользователи соцсети активно обсуждают идею как план на случай ядерной войны.

Сейчас в США не видят никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

"Страна" разбиралась, насколько сценарий ядерного ультиматума реален после проведения "референдумов".

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".