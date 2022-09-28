В Telegram заблокировали группу об оргии на Щекавице
Сообщество "Оргия на Щекавице когда е@@нет" заблокировали в Telegram "для удаления всего порнографического контента".
Сейчас в сообществе осталось лишь несколько постов и ссылка на закрытый чат для обсуждений.
Напомним, оргия на киевской горе Щекавица стала локальным мемом украинского фейсбука. Пользователи соцсети активно обсуждают идею как план на случай ядерной войны.
Сейчас в США не видят никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
"Страна" разбиралась, насколько сценарий ядерного ультиматума реален после проведения "референдумов".
Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.
На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".