Появились фото масштабного пожара, из-за которого одесситы чувствовали запах гари по всему городу, а над городом висела дымка.

Все это в результате того, что в Измаильском районе горят рисовые чеки уже четвертый день подряд.

Напомним, вчера ГСЧС сообщали, что запах гари, который чувствуют жители Одессы, вероятно, связан с пожаром на территории Дунайского биосферного заповедника. Там загорелся камыш. В результате ликвидировали пожар площадью 3000 м2. По состоянию на утро, местами в плавнях еще сохраняется дым.

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