В понедельник, 3 октября, послы Европейского Союза рассмотрят восьмой пакет санкций, который страны ЕС предварительно согласовали.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Сегодня утром послы ЕС обсуждают последний пакет санкций против России. Заседание начнется в 16:00. Есть шанс, что они дадут санкциям "зеленый свет" еще сегодня, но цель по-прежнему состоит в том, чтобы сделать это до саммита в Праге в четверг", - написал он.

Напомним, ранее в Politico рассказали, что войдет в 8-й пакет санкций ЕС против РФ.

Также ЕС может запретить россиянам пользоваться криптовалютой, об этом сообщало агентство Bloomberg.

Кроме того, сообщалось, что ранее Боррель заявил, что новый пакет санкций ЕС против России будет направлен против более 1300 человек и организаций.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

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