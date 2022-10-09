Вчерашнее чрезвычайное происшествие на немецкой железной дороге может быть следствием действия "некоего государства".

Об этом пишет Bild со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции Германии.

Напомним, что вчера на севере Германии почти на три часа было остановлено движение поездов из-за того, что неизвестные перерезали оптоволоконные кабели.

"В связи с пространственно удаленными друг от друга местами преступлений, а также временной близостью к утечкам в газопроводах Nordstream 1 и 2, диверсия под управлением государства может быть, по крайней мере, допустима", - пишет издание.

То есть, вчерашние диверсии связываются с недавним подрывом газопровода "Северный поток".

Впрочем, рассматривается и вероятность организации диверсии левыми активистами, которые периодически пытаются нарушить железнодорожное сообщение. Сейчас расследование уже взяла на себя Служба государственной безопасности Германии. По словам пресс-секретаря берлинской полиции, это связано с тем, что "нельзя исключить политическую подоплеку".

Ранее сообщалось, что служба безопасности Швеции усилила подозрения о диверсии на "Северных потоках": рядом с трубой были взрывы.