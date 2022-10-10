В МИД Китая прокомментировали сегодняшние ракетные удары по Украине. Пекин "надеется, что ситуация разрядится как можно скорее".

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на вопрос агенства Reuters.

"Сегодня утром в украинской столице Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы, что явилось очевидным ответным ударом России после того, как президент России Владимир Путин объявил взрыв на мосту, соединяющем Крым с Россией, терактом. Как это прокомментирует Китай?", - задал вопрос корреспондент агенства.

"Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Мы надеемся, что ситуация разрядится как можно скорее", - заявила она.

Напомним, что Китай воздержался во время голосования в Совбезе ООН с осуждением аннексии украинских территорий.

По данным СМИ, Запад пытается с помощью Индии и Китая отговорить Путина от применения ядерного оружия.

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