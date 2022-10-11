Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом заседании Ставки верховного главнокомандующего. По его словам, на ней обсуждали ситуацию на передовой и ликвидацию разрушений, нанесенных ракетными обстрелами агрессора.

О защите объектов критической инфраструктуры доложил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напоследок обсудили подготовку нашего войска к зиме, сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Напомним, в Белом доме считают, что Россия готовила массированные удары по Украине до взрыва на Крымском мосту.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.