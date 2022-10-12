На YouTube еще летом появилось видео, на которое обратили внимание только сегодня: как британские специалисты конструировали виртуальный образ (голограмму) президента Украины Владимира Зеленского.

В конце июня представители британских студий по компьютерной графике Talesmith, Garden Studios, Evercoast и ARHT Media приехали в Киев, чтобы сделать 3D-голограмму президента Украины.

В виде этой голограммы Зеленский три месяца назад обратился к европейским лидерам на мероприятии Founders Forum London 2022. Выглядело это крайне реалистично (видео 1).

"Транслируя обращение президента Зеленского с помощью голограммы и 3D-аватара, мы стремились продемонстрировать инновации, изменяющие мир", - заявили создатели "аватара".

Они заявили, что сделали "голографическую капсулу" Зеленского, которую привозили в другие города, кроме Лондона - Стокгольм и Париж.

Для создания голограммы Зеленского специалисты указанных компаний приезжали в Киев. Как они создавали 3D-аватар президента Украины - подробнее на втором видео.

Напомним, это не первое виртуальное выступление президента Украины на мероприятиях мирового масштаба. К примеру, недавно Генассамблея ООН сделала исключение из правил и разрешила Зеленскому прислать записанное видеообращение. Ранее также Зеленский выступил на торговой выставке в Париже в виде голограммы в стиле "Звездных войн".

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