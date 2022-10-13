Воздушные тревоги в Украине могут длиться дольше из-за увеличения применения Россией иранских дронов-камикадзе.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Почему так долго тревоги? Сразу объясню это жителям западных областей и других. Потому что скорость дрона невысокая – 120-150 км в час. И он долго летит и может корректировать маршрут. Таким образом тревога будет несколько длиннее", – сказал он.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, в среду, 12 октября, украинская ПВО сбила десять иранских дронов.

Также "Страна" сообщала, что россияне завезли в Крым и в Херсонскую область иранских инструкторов для запуска дронов-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.