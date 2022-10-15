Пишут о взрывах под Севастополем и о работе ПВО. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО в городе работают в "тренировочном режиме".

Между тем, в местных пабликах есть и другая версия - что идёт запуск ракет из БРК "Бастион" по Украине.

Как писала "Страна", РФ увеличила число "Калибров" в Черном море до 32-х.

Также, по данным ОК "Юг", в Черном море внезапно активизировалось присутствие больших десантных кораблей РФ.

Напомним, 15 октября в России сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.