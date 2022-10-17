Российские чиновники, командированные на подконтрольные РФ территории Украины, будут получать зарплату в двойном размере и суточные в размере около 8,5 тысяч рублей.

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Российским чиновникам в период их нахождения в служебных командировках на захваченных территориях Украины - в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области в указе обещается денежное вознаграждение в двойном размере плюс суточные в размере 8480 рублей за каждый день, - говорится в документе.

Сообщается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 октября.

Напомним, 6 октября в Конституцию России внесли записи о "присоединении" аннексированных областей Украины. В качестве "новых субъектов РФ" туда вписали Херсонскую и Запорожскую области, а также "ДНР" и "ЛНР".

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