Воздушная тревога в Киеве длилась 3,5 часа. Жертв и разрушений не зафиксировано
Никаких разрушений и жертв во время воздушной тревоги не зафиксировано. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Воздушная тревога в Киеве длилась 3 часа 31 минуту.
За это время на левом берегу Киева возникли проблемы со светом, однако энергетики ликвидируют нарушения в электросетях.
Как писала "Страна", украинские силы ПВО за сегодня уничтожили уже 12 вражеских ракет и дронов.
Несколько ракет украинская ПВО сбила над Киевом, также ВСУ сбили две российские ракеты в Черниговской области.
Напомним, в Чернигове три человека получили ранения в результате взрыва на предприятии.
Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.