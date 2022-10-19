Никаких разрушений и жертв во время воздушной тревоги не зафиксировано. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Воздушная тревога в Киеве длилась 3 часа 31 минуту.

За это время на левом берегу Киева возникли проблемы со светом, однако энергетики ликвидируют нарушения в электросетях.

Как писала "Страна", украинские силы ПВО за сегодня уничтожили уже 12 вражеских ракет и дронов.

Несколько ракет украинская ПВО сбила над Киевом, также ВСУ сбили две российские ракеты в Черниговской области.

Напомним, в Чернигове три человека получили ранения в результате взрыва на предприятии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.