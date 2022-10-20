На сайте компании Yasno опубликовали график отключений света в Киеве по номерам домов.

Для того, чтобы узнать, когда не будет электричества, нужно ввести название улицы и номер дома (по ссылке).

В графике отображаются время предположительных отключений в каждый отдельный день недели.

Ранее в "Укрэнерго" предупредили, что свет могут отключать по всей Украине.

А вчера заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Он добавил, что в Офисе президента разработали план и будут обращаться к международным партнерам о помощи с дополнительными генераторами.

Отметим, что после ночного веерного отключения света в Киеве и области возникли проблемы с интернетом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.