В Кривом Роге вчера до глубокой ночи проводили рейды против бизнеса, который не отключил витрины и вывески.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Вчера с 17:00 до глубокой ночи 19 сводных бригад, включавших представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы города во всех без исключения районах", - сообщил он.

Всего принудительно отключили более 70 объектов - магазинов и заправок, сообщают местные власти.

Также бригады работают и сегодня, и будут работать все дни, пока будет действовать режим строгой экономии. Исключений не будет ни для кого, добавил Вилкул.

Напомним, со вчерашнего дня в Кривом Роге начали отключать свет нарушителям режима экономии электроэнергии.

Также сообщалось, что в Полтаве патрули будут искать нарушителей, которые не экономят электроэнергию.

Как сообщалось, со вчерашнего дня по всей территории Украины вводятся ограничения на пользование электроэнергией. Они коснулись каждой области. Вместе с тем, что украинцев призвали минимизировать пользование электроприборами, свет и сегодня будут отключать в веерном режиме - на время не более четырех часов для каждого потребителя.

Власти регионов призывают украинцев к тотальной экономии энергии. Для этого предлагается выключить даже холодильник.