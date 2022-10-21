Российско-белорусская группировка войск вряд ли соответствует заявленной численности - разведка Британии
Британская разведка считает, что российско-белорусская группировка войск вряд ли соответствует заявленной численности.
Об этом говорится в сводке Минобороны Британии от 21 октября в Twitter.
Разведка напоминает, что 14 октября Александр Лукашенко заявил о 70 тысяч белорусских военнослужащих и 15 тысяч россиян, которые войдут в совместную группировку.
Вместе с тем британская разведка полагает, что маловероятно, чтобы Россия действительно перебросила такое число дополнительных войск в Беларусь, поскольку ее силы сосредоточены в Украине.
Кроме того в британском Минобороны считают, что вооруженные силы Беларуси, скорее всего, имеют минимальные возможности для проведения сложных операций.
Как писала "Страна", спутниковые снимки зафиксировали увеличение числа техники и войск РФ на границе Беларуси и Украины.
Между тем в Беларуси заявили, что авиация РФ осуществляет "плановое патрулирование границ Союзного государства".
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