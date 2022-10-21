Британская разведка считает, что российско-белорусская группировка войск вряд ли соответствует заявленной численности.

Об этом говорится в сводке Минобороны Британии от 21 октября в Twitter.

Разведка напоминает, что 14 октября Александр Лукашенко заявил о 70 тысяч белорусских военнослужащих и 15 тысяч россиян, которые войдут в совместную группировку.

Вместе с тем британская разведка полагает, что маловероятно, чтобы Россия действительно перебросила такое число дополнительных войск в Беларусь, поскольку ее силы сосредоточены в Украине.

Кроме того в британском Минобороны считают, что вооруженные силы Беларуси, скорее всего, имеют минимальные возможности для проведения сложных операций.

Как писала "Страна", спутниковые снимки зафиксировали увеличение числа техники и войск РФ на границе Беларуси и Украины.

Между тем в Беларуси заявили, что авиация РФ осуществляет "плановое патрулирование границ Союзного государства".

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.