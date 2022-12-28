Самая сложная ситуация с электроэнергией – в Киеве.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

"Мы только сейчас выходим на возможность подавать электроэнергию близко к графикам", – сказал он.

Напомним, сегодня гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что Киев в ближайшее время может вернуться к графикам плановых отключений электричества.

Ранее мы писали, что в Киевской городской государственной администрации рассказали, что по данным на среду, 28 декабря, в Киеве 300 тысяч человек остаются без электричества.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

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