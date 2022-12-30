На данный момент в Киеве проживает уже практически столько же людей, как и до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Spiegel.

"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - заявил Кличко.

Ранее мы писали, что Киевская городская военная администрация подвела итоги уходящего 2022 года для Киева. Столица пережила 52 воздушные атаки, из-за обстрелов погибли 120 киевлян.

Также мы сообщали, что у киевлян появится возможность планировать новогодние праздники. В столицу возвращаются графики отключений света.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.