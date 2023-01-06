В столице прогнозируют ухудшение погодных условий. В течение суток, 6 января, ожидается значительное понижение температуры: с -1°С утром, до -7°С вечером. Ветер 7-12 м/с. Возможны осадки в виде дождя с переходом в снег.

Об том сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На дорогах, путепроводах, тротуарах возможно образование гололеда.

"Призываем водителей учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения. По возможности воздержаться от поездок частным автотранспортом", - говорится в сообщении.

В субботу и воскресенье температура опустится до -11°С.

Синоптик Наталья Диденко также писала о сложной погодной ситуации 6 января. По ее данным, будет дождь, мокрый снег и усиление ветра до штормового.

Также возобновится гололедица и усложнится ситуация на дорогах.

В Киеве 6 января погода начнет ощутимо меняться: дождь, мокрый снег, появится гололедица на дорогах. Сильный ветер будет утром, а днем он стихнет.

Снижение температуры будет продолжаться в субботу и воскресенье. Показатели градусников опустятся до -11°С.

Как писала "Страна", в Киевской области из-за морозов бригады ДТЭК переведены в усиленный режим.

Также "Страна" писала, что с наступлением морозов на Донбассе может активнее использоваться тяжелая техника.