В ночь на 11 января по Харькову были нанесены два удара. Их подтвердили власти города и области.

В местных пабликах стали появляться видео со взрывами, похожими на фейерверки.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что был нанесен удар по складу пиротехники в Киевском районе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Мэр Харькова Игорь Терехов тоже заявил о прилете, предположительно, по складу пиротехники. Всего, по его словам, в городе было два прилета, оба в Киевском районе. О пострадавших на данный момент неизвестно.

Между тем незадолго до обстрела Харьков посетила с неанонсированным визитом глава МИД Германии Анналена Бербок.

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Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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