По данным на утро воскресенья, 15 января, найдены тела 18 погибших на месте развалин многоэтажки в Днепре, по которой вчера ударила российская ракета.

Об этом сообщил губернатор Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

Ранения получили 73 человека, больше половины из которых госпитализированы. Неизвестной остаётся судьба более чем 40 человек.

"Предварительно, субботний вражеский удар по жилому дому разрушил 72 квартиры, повредил более 230. Пожарные до сих пор тушат несколько очагов пожаров, загоревшихся из-за атаки. Идет демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3 500 тонн обломков", - сообщил Резниченко.

Напомним, в командовании Воздушных сил заявляли, что по дому был удар российской авиационной ракетой Х-22, предназначенной против авианосцев. Ее запустил бомбардировщик Ту-22М3 из района Курска и Азовского моря.

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